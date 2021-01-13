В Челябинской области ситуация по ОРВИ неблагополучная, но эпидпорог не превышен

В Челябинской области ситуация по ОРВИ неблагополучная, но эпидпорог не превышен

На сегодня в Челябинской области ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) оценивается как неблагополучная, но эпидпорог по ОРВИ и гриппу не превышен.

Такую оценку эпидемиологической ситуации в регионе дает региональное управление Роспотребнадзора, пояснила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«По всем параметрам Роспотребнадзор фиксирует снижение. Мы ниже эпидпорога по ОРВИ на 50% по сравнению с прошлым годом. До сих пор в регионе не зарегистрировано случаев гриппа. По внебольничным пневмониям также идет снижение в 2,5 раза (52-я неделя по сравнению с 48-й, где фиксировали пиковые значения по заболеваемости)», - уточнила Ирина Альфредовна.

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов добавил, в понедельник школы вышли с двухнедельных каникул и в настоящий момент на карантин по ОРВИ не закрыто ни одно образовательное учреждение, ни один класс, ни одна группа в детском саду. Изолированных как контактных по коронавирусной инфекции также нет.

Александр Игоревич уточнил, в настоящий момент на больничном находятся 2,4% сотрудников образовательных учреждений (СПО, школы и детсады) или две тысячи 472 человека, что на 600 человек меньше чем на 31 декабря 2020 года.

По данным минобрнауки, по состоянию на 12 января на больничном по разным основаниям находятся 555 педагогов образовательных учреждений области.