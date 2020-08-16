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В Челябинской области скончались еще четыре южноуральца с коронавирусом

Общество
Сегодня, 11:47
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Автор: 
Инна Шемаева

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре новых случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Количество жертв пандемии достигло 307 человек.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, у всех скончавшихся короновирусная инфекция являлась сопутствующим заболеванием.

У 71-летнего мужчины, помимо «ковида», были диагностированы постинфарктный кардиосклероз и гипертоническая болезнь. У 82-летнего южноуральца - ишемическая кардиомиопатия и атеросклероз.

Также при сопутствующим заболевании «коронавирусная инфекция» скончалась 92-летняя жительница. У нее случился острый инфаркт миоркада. Также умерла 68-летняя женщины. Основным заболеванием у нее являлся рак, также она страдала от гипертонии.

Напомним, в Челябинской области до 23 августа в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах, соблюдение требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний.

Южноуральцев также просят не забывать о мерах профилактики: чаще мыть руки, проводить влажную уборку, проветривать и дезинфицировать помещения. А при первых признаках недомогания - обращаться к врачу.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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