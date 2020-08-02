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В Челябинской области скончались еще три человека с коронавирусом

Общество
Сегодня, 11:37
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, у умерших южноуральцев диагноз COVID-19 был сопутствующим.

У 63-летней жительницы региона была гипертоническая болезнь и почечная недостаточность. У 91-летней жительницы медики зафиксировали атеросклеротическую болезнь сердца и также гипертоническую болезнь. Умерший мужчина, у которого COVID-19 также был сопутствующим заболеванием, страдал хронической обструктивной болезнью легких. Ему было 78 лет.

Напомним, в Челябинской области продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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