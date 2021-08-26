В Челябинской области смягчают ограничения на проведение массовых мероприятий

Эпидемиологическая ситуация, сложившаяся на сегодня в Челябинской области, позволяет смягчить ограничения на проведение массовых мероприятий.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 26 августа.

До настоящего времени в регионе, согласно распоряжения Роспотребнадзора, было разрешено проведение массовых мероприятий с количеством участников до 500 человек. Все мероприятия проводятся только с согласования оперативного штаба правительстве Челябинской области. Заполняемость залов в учреждениях культуры не должна превышать 75 процентов.

При замедлении темпов прироста заболевших коронавирусом за неделю и уменьшении коэффициента распространения коронавирусной инфекции количество зрителей на трибунах разрешено увеличить.

Согласно методике расчетов Роспотребнадзор, для проведения массовых мероприятий с числом участников до одной тысячи человек необходимо выполнений ряд требований: коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) должен быть меньше единицы, темпы прироста числа заболевших не должны превышать единицы за неделю и необходимо обеспечивать высокий уровень тестирования н ковид. В Челябинской области все эти требования выполняются, поэтому было разрешено смягчить ограничения на проведение массовых мероприятий.

По словам Ирины Гехт, согласно на Южном Урале можно сегодня проводить массовые мероприятия с числом участников до одной тысячи.