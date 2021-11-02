В Челябинской области снижается число госпитализаций на фоне роста числа заболевших ковидом

В Челябинской области наметилась тенденция к сокращению числа случаев госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом продолжается рост подтверждаемых за сутки новых случаев ковида и количества южноуральцев, продолжающих лечение от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения области Юрий Семенов на брифинге второго ноября.

«На данный момент мы видим незначительное, но все-таки снижение числа пациентов, поступающих на госпитальные базы. Будем надеяться, что это не просто случайность, а что это определённая тенденция к снижению количества поступающих пациентов», - отметил Юрий Семенов.

Министр заверил, что снижение числа госпитализированных не связано с тем, что в регионе стали ограничивать госпитализацию. Ни одному из пациентов с коронавирусом, кто нуждался в госпитализации, не было отказано. «Всех, кому показана госпитализация, госпитализировали, госпитализируем и будет госпитализировать», - подчеркнул Юрий Семенов.

По словам министра, стопроцентное показание к госпитализации – высокая температура, ничем не снимаемая в течение нескольких дней, жалобы пациентов на кашель, жалобы на слабость. Учитывается и результаты компьютерной томографии. При поражении легких 50 процентов и выше пациент госпитализируется в обязательном порядке, при 30-35 процентах - принимается решение индивидуально в засивимости от состояния больного.

Семенов уточнил, при принятии решения о госпитализации берется во внимание не только процент поражения легких, но и клинические проявления течения болезни. «Иногда пациенты с 30-35 процентами поражения легких чувствуют себя достаточно неплохо, у них нет клинических проявлений, и они совершенно спокойно могут находиться дома. Тем более, если это, например, не пожилой человек, ранее здоровый, без всяких хронических заболеваний. Таких пациентов мы лечим дома. Но если от лечения эффекта нет или заболевание прогрессирует, то, конечно, госпитализируем», - пояснил глава минздрава.

Семенов также подчеркнул, что по нынешней, слабой пока, тенденции трудно прогнозировать дальнейшее развитие событий. Надо посмотреть за ситуацией в течение двух недель.

На сегодняшний день в Челябинской области свободный коечный фонд составляет 10 процентов, в октябре был менее двух процентов. И даже регион прозвучал на федеральном уровне в числе отстающих по данному показателю.

На данный момент в области развернуто 27 стационарных отделений для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и 14 баз, куда пациенты переводятся из основных баз для долечивания.

В минздраве уточнили, в Челябинской области развернуто восемь тысяч 723 койки (из них 1019 коек – базы долечивания) в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Коркино, Чебаркуле, Миассе, Златоусте, Сатке, Аше, Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Троицке, Верхнеуральске, селе Еткуль, селе Долгодеревенское.

По состоянию на второе ноября 15 тысяч 573 жителей области с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 получают лечение на госпитальных базах и на дому, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 15 тысяч 271 житель).

За прошедшие сутки зарегистрирован 531 новый случай COVID-19 (накануне было 520). И это очередной антирекорд по числу выявленных за сутки инфицированных ковидом. С начала пандемии подтверждено 111 тысяч 772 случая коронавирусной инфекции.