В Челябинской области снижается число вирусных пневмоний и время ожидания КТ

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В Челябинской области снижается число вирусных пневмоний и время ожидания КТ

В Челябинской области наметилась тенденция снижения числа пневмоний и время ожидания обследования на компьютерном томографе.

Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт на брифинге 16 ноября.

«В Челябинской области наметилась тенденция, хоть и пока слабая, снижения количества выявляемых пневмоний», - отметила Ирина Гехт. Продолжается и сокращение времени ожидания КТ.

ЗНа сегодняшний день подтверждено 23 тысячи 312 случаев коронавируса. Заболеваемость составляет 672 случая на 100 тысяч населения (неделю назад - 631,3). Коэффициент распространения инфекции – 1,07 (на уровне показателя недельной давности).

Свободный коечный фонд сохраняется на уровне 15%. На сегодня развернуто семь тысяч 92 койки для пациентов с коронавирусом (в прошлый понедельник, девятого ноября, было шесть тысяч 827 коек).

За прошедшие сутки проведено одна тысяча 181 исследование на компьютерном томографе. Доставка на КТ идет практически в течение суток, уточнила Ирина Альфредовна.

Количество вызовов на неотложную помощь за прошедший день по области - 1359, по Челябинску – 996 (неделю назад - одна тысяча 225). «Количество звонков на неотложную помощь в Челябинске в течение всех недели не превышали одной тысячи в сутки», - уточнила Ирина Гехт

Бесплатными лекарствами обеспечены девять тысяч 424 пациента, которые лечатся амбулаторно (семь дней назад - шесть тысяч 66 пациентов).