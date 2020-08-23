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В Челябинской области снизился уровень заболеваемости Covid-19

Общество
Сегодня, 12:23
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Автор: 
Инна Шемаева

Уровень заболеваемости коронавирусом в Челябинской области снова снизился.

По данным на 23 августа, в регионе подтвержден 71 случай нового заражения Covid-19. Это меньше показателя предыдущего дня (было 75).

Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 13815 случаев заболевания COVID-19. На сегодняшний день в Челябинской области насчитывается 2821 пациент с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц выписаны 135 южноуральцев. Всего за период пандемии выздоровели 10617 жителей Челябинской области.

Все южноуральцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях и изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

Напомним, в Челябинской области до шестого сентября действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это, кроме прочего, обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах и соблюдение социальной дистанции

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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