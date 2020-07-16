В Челябинской области снят еще ряд ограничений

В Челябинской области сняты еще несколько ограничений, которые были введены в связи с угрозой распространения корогавирусной инфекции Covid-19.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Разрешено возобновить работу ресторанам, кафе, барам, столовым, закусочным и иным предприятиям общественного питания.

В полном объеме возобновляется работа салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун.

В парках и других общественных пространствах смогут начать работу аттракционы. В правительстве области уточнили, что все учреждения смогут работать только при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

По поручению Алексея Текслера будут усилены проверки организаций, работающих в сферах торговли и услуг на предмет соблюдения санитарных требований.

Южноуральцам напоминают, в области продолжает действовать масочный режим. В регионе по-прежнему запрещены массовые спортивные, культурные и публичные мероприятия. Жителям старше 65-лет по-прежнему предписано соблюдать самоизоляцию.

Напомним, 19 марта 2020 года в Челябинской области был введен режим повышенной готовности для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Пока он продлен по 26 июля 2020 года

Первый этап снятия ограничений в регионе стартовал 24 мая. С 30 июня отменено еще часть ограничений – разрешено начать работу летним кафе и открытым верандам, фитнес-центрам, зоопаркам.

С 12 июля смогли возобновить работу крупные торговые комплексы при обязательном соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

ЗАГСам разрешено проводить государственную регистрацию брака, но приглашать можно не более 10 гостей.

На утро 16 июля в регионе подтверждено 9 тысяч 786 случаев коронавируса. Скончалось 199 пациентов с коронавирусом, в том числе 86 - от ковидной пневмонии.