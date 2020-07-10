В Челябинской области вновь продлен режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19, продлен на две недели – до 26 июля 2020 года.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Напомним, режим был введен с 19 марта 2020 года. В общей сложности он продлится более четырех месяцев, если не будет продлен и дальше.

При этом глава региона, учитывая сложившуюся эпидобстановку, принял решение о снятии части действующий ограничений.

В полном объему может возобновить работу розничная торговля. Смогут открыться крупные торговые комплексы, но при этом они обязаны будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Ограничивается количество посетителей в торговом зале - на одного человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров.

ЗАГСам разрешено проводить государственную регистрацию брака, но приглашать можно не более 10 гостей.

В регионе по-прежнему запрещены массовые спортивные, культурные и публичные мероприятия. Жителям старше 65-лет по-прежнему предписано соблюдать самоизоляцию.

На утро пятницы, 10 июля, в регионе подтверждено 8 тысяч 963 случая коронавирусной инфекции. Скончался 181 пациент с коронавирусом, в том числе 85 - от ковидной пневмонии.