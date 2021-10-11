В Челябинской области сокращается число классов, закрытых на карантин

В Челябинской области число классов и школ, закрытых на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и изолированных как контактные по коронавирусной инфекции COVID-19.

«На данный момент 203 класса в 90 школах области находятся на карантине по ОРВИ», - сообщили в пресс-службе минобрнауки. В пятницу, восьмого октября, не учились школьники 227 классов в 95 школах (сокращение на 8%, днем ранее - на 8%).

Снизилось число учебных заведений, полностью закрытых из-за большого числа заболевших учащихся. «Две школы в области остаются закрыты на карантин по причине распространения острой респираторной инфекции. Это сельские школы в Аргаяшском районе и городе Озерске», - уточнили в ведомстве. На прошлой неделе было закрыто четыре школы в Аргаяшском, Нязепетровском муниципальных районах и городе Озерске.

В школах региона сокращается и число классов, изолированных после контакта с заболевшими коронавирусной инфекцией.

«По предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом в 10 школах городов Снежинск и Южноуральск, а также Аргаяшского, Карталинского и Варненского муниципальных районов 23 класса не обучаются в стенах школ», - рассказали в минобрнауки. На прошлой неделе не учились из-за ковида ученики 30 классов в школах городов Снежинск, Трехгорный, Южноуральск, Карталинского и Варненского муниципальных районов.

В детских садах идет снижение числа групп, находящихся на изоляции как контактные с больным коронавирусом - 19 групп (накануне – 21 группа).

Количество дошкольных групп, находящихся на карантине по ОРВИ, тоже уменьшается. «В Челябинской области по причине острой респираторной вирусной инфекции одна группа в сельским детском саду области остается на карантине. По этой же причине на карантине находятся 2 детских сада в Аргаяшском и Каслинском районах», - уточнили в минобрнауки. Накануне на карантине по ОРВИ были три группы и два детсада

По данным регионального минздрава, с начала учебного года официально подтверждено 126 случаев ковида у школьников.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.