В Челябинской области сократилось число классов, закрытых на карантин по ОРВИ

Челябинской области за прошедшие сутки сократилось число классов, закрытых на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

«На карантин по ОРВИ закрыты 796 классов в 217 школах области», - сообщили в пресс-службе минобрнауки. Накануне не учились школьники 915 классов в 215 школах. Спад за сутки составил 13,1% (накануне отмечался прирост 0,8%, двумя сутками ранее- 9,9%).

Сохраняется на прежнем уровне число учебных заведений, полностью закрытых из-за большого числа заболевших учащихся. «Закрытыми на карантин по ОРВИ остаются 14 школ в девяти территориях региона», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, в школах часть классов изолировано как контактные с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19.

«По предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом в пяти школах Копейска, Южноуральска и Снежинска девять классов не обучаются в стенах школ», - рассказали в минобрнауки. Днем ранее не учились из-за ковида ученики 13 классов в пяти школах.

В детских садах на изоляции как контактные с больным коронавирусом находится 15 групп (накануне - 14 групп).

«По причине острой респираторной вирусной инфекции одна группа детского сада в области отправлена на карантин. По этой же причине по-прежнему находится на карантине один сельский детский сад в Аргаяшском районе», - уточнили в минобрнауки.

По данным регионального минздрава, с начала учебного года официально подтверждено 80 случаев ковида у школьников.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.