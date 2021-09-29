29.09.2021
Челябинцы продолжают оформлять кредиты, чтобы переводить деньги мошенникам
29.09.2021
Челябинские торговцы будут наказаны за продажу овощей на парковке
29.09.2021
В Челябинской области сократилось число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
29.09.2021
За сутки ковид оборвал жизни 25 южноуральцев
29.09.2021
«ММК-МЕТИЗ» достигает высот благодаря совместной работе профсоюза и руководства предприятия
29.09.2021
По требованию УФАС минэкологии отозвало спорное письмопо закупкам у ГУФСИНа
В Челябинской области сократилось число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
29.09.2021
За сутки ковид оборвал жизни 25 южноуральцев
28.09.2021
За сутки ковид подтвердили у 378 южноуральцев
27.09.2021
В Челябинской области закрыто на карантин по ОРВИ 907 классов, по ковиду - 16
27.09.2021
За неделю ковид оборвал жизни 154 южноуральцев, за время пандемии – более 4,5 тысячи
Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей
28.09.2021
Южноуральцы беспокоятся за лебедей, Виталий Безруков успокаивает неравнодушных
28.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на вторник: мокрый снег, ледяной дождь
27.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев
27.09.2021
В челябинском зоопарке погибли два бурых медведя: Степана и Машу отравили
24.09.2021