В Челябинской области сократилось число пенсионеров

В Челябинской области за три месяца сократилось количество пенсионеров. Такие данные привел территориальный орган Федеральной службы государственной статистики региона.

По данным регионального Росстата, численность пожилых людей сократилась на 6398 человек.

«По состоянию на 1 октября 2020 года численность пенсионеров составила 1053,2 тысячи человек и сократилась по сравнению с отчетными данными на 1 июля 2020 года на 6398 человек», - говорится в документе Росстата.

Политолог Александр Подопригора в своем блоге задался вопросом, куда за три месяца пропали люди.

«Столь радикальное сокращение их числа нельзя объяснить только последствиями «пенсионной реформы» (перенос сроков выхода на пенсию), зато этот скачок коррелирует с сильно выросшей с июля-августа дополнительной общей (нековидной) смертностью в регионе Впрочем, четко разделить, при нынешнем качестве региональной отчетности, «ковидные» и «нековидные» смерти пожилых людей практически невозможно», - написал в своем Живом Журнале Подопригора.

Любопытно, что, согласно статистическим данным, до 1 июля этого года численность пенсионеров, наоборот, росла.