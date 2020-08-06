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В Челябинской области сотрудники ГИБДД провели для школьников акция «Веселый светофор»

Общество
Сегодня, 16:23
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«Веселый светофор» - такую акцию для школьников, отдыхающих в лагере, придумали и провели сотрудники ГИБДД Челябинской области.

Инициаторами мероприятия выступили ГУ МВД России по Челябинской области, представители общественного совета областного Главка МВД и сотрудники Госавтоинспекции. Основная задача мероприятия –  напомнить ребятам, что необходимо соблюдать правила дорожного движения.

После  профилактической беседы на тему безопасного поведения во дворах и вблизи проезжей части полицейские показали школьникам обучающие видеоролики и подарили светоотражающие брелоки, которые можно прицепить на школьный рюкзак или сумку.

Известно, что светофор – это наиважнейшая составляющая при соблюдении ПДД. И несмотря на то, что в России светофор появился в 1930 году, а нынешний аппарат уже может даже использовать функцию голосового оповещения, базовый принцип действий остается неизменным и по сей день. В честь этого регулирующего устройства в начале августа даже проводится праздник – международный день светофора. Именно поэтому гвоздем программы стала ростовая кукла  Светофорчик.

Веселый персонаж рассказал детям о самом светофоре и значении его сигналов. А после проверил у ребят полученные знания викторинами, играми и эстафетами.

 

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