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В Челябинской области становится меньше тяжелых пациентов с ковид

В Челябинской области сокращается число пациентов с тяжелым течением заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Большинство южноуральцев переносят ковид в легкой или средней степени тяжести.

Об этом рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 28 декабря.

По ее словам, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе остается на уровне единицы. Средний темп прироста заболевших – порядка одного процента.

«Мы видим некое увеличение наблюдающихся на амбулаторном этапе и снижение госпитализаций, в два раза за эти выходные, - констатировала Ирина Гехт и пояснила. - Это показатель того, что тяжелых форм становится меньше, как и бессимптомных – их всего стало 10%. Основная масса людей болеет в легкой или средней степени тяжести».

Снижается и количество проведенных компьютерных томографий. За последние сутки проведено 524 КТ (на пике эпидемии – более 1700 КТ ежесуточно)

Количество вызовов неотложной помощи также уменьшилось:1083 – по Челябинской области (на пике – более четырех тысяч) и 831 – по Челябинску (на пике – более 2,5 тысячи).

Продолжается обеспечение пациентов на амбулаторном этапе бесплатными лекарственными препаратами. Более 25 тысяч пациентов получили медикаменты за счет средств областного бюджета и почти восемь тысяч – за счет средств федерального бюджета.

Продолжаются телемедицинские консультации, проведено уже 636.