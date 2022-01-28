В Челябинской области треть родителей готовы привить своего ребенка от ковида

В Челябинской области стартовала вакцинация подростков 12-17 лет от коронавирусной инфекцией. Результаты проведенных исследований показывают, что треть родителей готовы поставить прививку своему ребенку, остальные – категорически против или пока в сомнениях.

Накануне одними из первых стали прививать школьников в средней образовательной школе №15, где подано уже свыше 100 согласий на прививку вакциной «Спутник М».

«Когда стало известно о поступлении в регион вакцины «Спутник-М», многие семьи изъявили желание поставить прививку своим детям. В основном, речь идёт об учащихся 10-11 классов – то есть тех ребятах, которые совсем скоро станут абитуриентами, - рассказала Ольга Торяник, директор школы №15 города Челябинска. - На сегодняшний день в нашей школе более 100 детей с согласия родителей сообщили о своем желании пройти вакцинацию от COVID-19». Накануне 20 детей уже привили и сегодня они освобождены от занятий. Среди одиннадцатиклассников школы есть и совершеннолетние, некоторые из них уже самостоятельно привились взрослой вакциной.

Вакцинацию проводят в школьном медкабинете медики детской городской клинической больницы №7 с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. Перед прививкой врач с медсестрой проводят тщательный осмотр школьников, изучают медицинские карты, собирают анамнез, а также измеряют уровень кислорода в крови, давление. Далее знакомятся с заявлениями и согласиями от родителей, заполненными анкетами, после чего - ставят вакцину.

«В этой школе много активных родителей, которые захотели защитить своих детей от COVID-19, - отметила Марина Богданова, заведующая поликлиникой Детской городской клинической больницы №7 Челябинска. - Во всех школах, относящихся к территории нашей поликлиники, есть желающие поставить вакцину для детей 12-17 лет».

Мама одной из школьниц рассказала, что она сама в августе ревакцинировалась. А когда поступила вакцина для детей, решила привить детей. «Моей дочке 13 лет, и она видела, что болеют друзья, и понимает, что дополнительная защита нам нужна. Согласилась и не переживает по этому поводу», - отметила Юлия.

Ученик 11 класса Сергей решил самостоятельно пройти вакцинацию. «Изучал вопрос, читал про прививки. Попросил маму написать заявление», - поделился школьник.

Согласно результатам проведенного SuperJob опроса, в ближайшее время почти каждый десятый родитель Челябинска (9%) уже сейчас намерен сделать прививку своему ребенку в возрасте от 12 до 17 лет. Еще 21% опрошенных скорее готовы к такому шагу. Принять такое решение родителей нередко заставляет увеличение случаев тяжелого течения заболевания у детей.

Каждый третий житель (38%) не намерен вакцинировать своего сына или дочь-подростка, еще 32% скорее не собираются этого делать. Эти родители считают, что недостаточным проведенное тестирование вакцины. Среди челябинских родителей, кто категорически против вакцинации детей, 59% непривиты.

За три месяца, минувших с момента аналогичного исследования SuperJob, число россиян, склоняющихся к необходимости вакцинации своего ребенка, выросло на четверть.

Опрос проводили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в нем приняли участие приняли участие родители детей в возрасте от 12 до 17 лет из всех округов страны, в том числе из Челябинска.

Напомним, 24 ноября 2021 года министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 для подростков от 12 до 17 лет включительно – Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М»), разработанную Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Детская вакцина аналогична взрослому препарату «Спутник V», но дозировка уменьшена в пять раз. Этот препарат также состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

В Челябинскую область первая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» 2400 комплектов поступила 25 января. Подростки могут привиться можно не только в школе, но также в поликлинике по месту жительства и в мега-пункте вакцинации в КРК «Мегаполис» с 10 до 20 часов. Прививка ставится бесплатно и по добровольному согласию.