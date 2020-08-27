В Челябинской области умерли четыре человека с коронавирусом

В Челябинской области продолжается рост умерших с «ковидом». За прошедшие сутки скончались еще четыре человека с коронавирусной инфекцией. Количество жертв пандемии в регионе достигло 354 человек.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, у всех южноуральцев диагноз «ковид» был сопутствующим.

Так, умер 59-летний мужчина. У него медики также диагностировали рак и метастазы. Он гипертонической болезнью с поражением сердца и острого респираторного дистресс-синдрома умерла 62-летняя пациентка.

Также скончались двое мужчин в возрасте 70-ти и 71-года. У первого был помимо «ковида» диффузный атеросклероз и гипертоническая болезнь, а у второго острый инфаркт миокарда и стенозирующий атеросклероз

Напомним, в Челябинской области до шестого сентября действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах, соблюдение требования социального дистанцирования.

При первых признаках недомогания необходимо обращаться к врачу и не заниматься самолечением.