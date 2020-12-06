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В Челябинской области умерло еще 12 больных коронавирусом

В Челябинской области за прошедшие сутки скончалось еще 12 больных коронавирусом: пятеро мужчин и семь женщин.

По данным регионального минздрава, трое мужчин 43-х, 69-ти и 84-х лет умерли непосредственно от COVID-19.

У девяти других пациентов, ушедших из жизни в течение последних суток, коронавирус являлся сопутствующим заболеванием.

Так, 69-летняя пациентка страдала также от сахарного диабета диабетической макро- и микроангиопатии; 78-летний пациент – от хронической обструктивной болезни легких, гипертонической болезни; 85-летняя пациентка – от сахарного диабета и атеросклероза коронарных артерий.

Серьезные заболевания (помимо ковида) были и других шести южноуральцев: у 57-летней пациентки - сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность; у 88-летней пациентки - ишемическая кардиомиопатия, мелкоочаговый кардиосклероз; у 66-летней пациентки - гипертоническая болезнь, атеросклероз аорты; у 69-летнего пациента - хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца; у 68-летней женщины - поликистоз почек и хроническая почечная недостаточность.

Южноуральцы с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

Больные ковидом без клинических проявлений и не входящие в группы риска проходят лечение на дому, находясь под постоянным наблюдением медиков.

Специалисты Роспотребнадзора отрабатывают все контакты пациентов, в том числе по обращениям на горячую линию.