В Челябинской области утвердили 400 программ по укреплению здоровья на рабочих местах

В Челябинской области утвердили 400 корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Это значит, что ровно столько работодателей, в том числе в промышленном и бюджетном секторах, сделали акцент на здоровье своих коллег. И речь идет не о стандартных периодических медосмотрах.

По данным на десятое августа, которые приводит главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики (ЧОЦОЗ МП) Ольга Агеева, 381 из утвержденных программ будет реализовываться в бюджетной сфере, 19 – на промышленных предприятиях.

«Обычный человек проводит на работе треть жизни, в среднем пять дней в неделю, с девяти утра до 18 часов вечера. Поэтому очень важно создавать культуру здорового образа жизни в трудовом коллективе. Руководитель должен быть заинтересован, чтобы его сотрудники были здоровы, работоспособны, благополучны. Перефразирую Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого взяли на работу»», – отмечает Ольга Агеева.

Разработка и внедрение программ по укреплению здоровья на рабочих местах - часть национального проекта «Демография». Начинается она с диспансеризации. Есть ведущие факторы риска, которые медики выявляют у работающего населения. Это повышенное артериальное давление, потребление табака и алкоголя, повышенное содержание холестерина в крови, избыточная масса тела, низкий уровень потребления овощей и фруктов, а также малоподвижный образ жизни и хронические стрессы.

«Часто работодатель или сам работник отказывается от прохождения диспансеризации, объясняя тем, что в их коллективе регулярно проводятся профилактические периодические осмотры. Важно понимать, что у профосмотра на рабочем месте и у диспансеризации различные цели, задачи и перечень обследований. Цель профилактического осмотра на рабочем месте – выявление негативных факторов и заболеваний, которые возникли в результате профессиональной деятельности, а диспансеризация выявляет заболевания, влияющие на преждевременную смертность: онкологические, сердечно-сосудистые, сахарный диабет», – поясняет Ольга Авдеева.

По результатам диспансеризации для каждого конкретного коллектива разрабатывается план мероприятий корпоративной программы.

Как напоминают в ЧОЦОЗ МП, целью данных программ, которые сегодня создаются и внедряются по всей стране, - сделать так, чтобы к 2030 году люди могли доживать до 80 лет, причем 67% из них - активной полноценной жизни.

Рациональное питание, вакцинация, повышение физической активности, различные мероприятия по отказу от алкоголя и табака – вот то, что составляет саму суть корпоративных программ укрепления здоровья.