В Челябинской области увеличили траты на учебные расходы школ

В Челябинской области в 1,5 раза увеличен размер субвенции образовательным учреждения на инфраструктурные изменения.

«Губернатор Челябинской области инициировал увеличение норматива финансирования школ на учебные расходы: оборудование профильных кабинетов, лабораторий и т.п.», - рассказали в пресс-службе минобрнауки региона. Инициатива поддержана депутатами Законодательного собрания региона, приняты поправки в соответствующие нормативные акты Челябинской области.

Уже в этом году субвенция в части учебных расходов выросла в 1,5 раза – на 50,5%. Общий объем субвенции муниципалитетам составил около 240 миллионов рублей.

Эти средства не предусматривается направлять на закупку рабочих тетрадей и учебников.