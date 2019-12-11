В Челябинской области ужесточат порядок признания домов ветхо-аварийными

В Челябинской области намерены ужесточить правила признания домов ветхо-аварийными. При этом переселять южноуральцев из обветшалых домов будут только в новостройки.

Об этом губернатор Алексей Текслер предупредил глав на областном совещании 11 декабря.

Глава региона отметил, в планах региона до 2024 года расселить жителей всех домов, которые были признаны аварийными до 2017 года. На решение этой задачи выделены средства по линии федерального фонда ЖКХ. Кроме того, в следующем году области дополнительно будет выделено более миллиарда рублей на переселение людей из проблемных домов, находящихся в неудовлетворительно состоянии.

«Часто бывает так, что несущие конструкции дома не повреждены, просто за ним не следили и он теперь находится в неудовлетворительном состоянии», - отметил Алексей Текслер. Как правило, у таких домов либо вообще нет управляющей компаний, которые отвечает за его содержание, либо она не работает должным образом. И у таких домов, чаще всего, накапливаются и огромные долги за коммуналку. Губернатор попросил глав обратить внимание на такие дома.

«Обратите на это внимание. Эта лавочка с точки зрения федерального законодательства уже закрывается», - предупредил глав губернатор. Если на сегодня признавать аварийными все запущенные дома с прочными конструкциями, то возникнет дефицит средств на решение проблемы с переселением.

«Проще всего сказать, что дом аварийный и требовать денег на расселение. Но все жилье мы признать аварийным мы не сможем. У нас средств не хватит. Надо заняться домом и не допускать проблем, если конструктив дома находится в удовлетворительном состоянии, - поучал глав губернатор. – На первом этапе нужно организовать управление жилым фондом, помочь людям отремонтировать. Потом не будем с вами весь дом расселять».

Губернатор также поручил своим заместителям, отвечающим за территории, и минстрою взять этот вопрос под свой контроль.

Алексей Текслер также обратил внимание еще на один важный момент. Все средства, выделяемые на расселение жителей из ветхо-аварийных домов, должны быть направлены на покупку жилья в новых домах. «Средства должны направляться на новое жилье. Покупать под эти цели дома на вторичке — это не наш вариант с точки зрения расселения», - отметил глава региона.

На совещании с главами обсуждался и вопрос целесообразности переезда жителей ветхих домов в другие муниципалитеты. «Переселять всех в областную столицу - такой задачи у нас с вами нет», - сказал губернатор министру строительства Виктору Тупикину.

О том, как обстоят дела с расселением ветхоаварийного жилья, доложил глава регионального минстроя Виктор Тупикин. Он отметил, что аварийный фонд региона составляет 329 тысяч квадратных метрах жилой площади. Основная часть ветхого жилья расположена в Верхнем Уфалее, Кыштыме, Копейске, Катав-Ивановске, Сатке.

В бюджете области на расселение ветхо-аварийного жилья предусмотрены средства как в этом году, так и до 2022 года. Расселение в других муниципалитетах запланировано поэтапно на 2019-2025 годы в зависимости от даты признания жилищного фонда аварийным.

Как отметил Виктор Тупикин, на сегодня аварийным признано 0,4% от всего жилищного фонда области или 329 тысячи квадратных метров. К 1 января 2025 года запланировано поэтапное расселение более половины аварийного фонда – 190 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Новые квартиры получат более 10 тысяч человек. На эти цели из бюджета региона выделено порядка миллиарда рублей только в 2021 году.

В 2020 году регион направит 1 миллиард 681,76 миллиона рублей на расселение 44,9 тысячи квадратных метров аварийного жилья. В 2021 году – 1,5 миллиарда (39 тысяч квадратных метров).