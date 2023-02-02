В Челябинской области всплеск аварийности на дорогах

В ГИБДД Челябинской области отмечают рост аварийности на дорогах областного центра в 2023 году. Только в январе в ДТП погибли 34 человека. Большинство аварий со смертельным исходом произошли на загородных трассах.

Статистику аварийности на дорогах подвел сегодня, второго февраля, начальник ГИБДД региона Иван Путков.

«В 2022 году было отмечено снижение аварийности, количества ДТП с погибшими и пострадавшими, а в январе отметился всплеск. За месяц произошло 34 аварии, а в прошлом году их за этот же период было 26. Большинство аварий произошли на загородных трассах», - сказал Иван Путков.

Вот одни из самых громких последних аварий в январе. Три человека, включая ребенка, погибли на автодороге между селом Малояз и поселком Кропачево (Челябинская область).

На 29-м километре автодороги «подъезд к Екатеринбургу» на территории Сосновского района (Челябинская область) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием восьми машин.

При этом начальник ГИБДД Челябинской области отметил, что многие пассажиры могли бы выжить, если бы были пристегнуты ремнями безопасности.