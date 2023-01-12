На автодороге «подъезд к Екатеринбургу» из-за ДТП с участием восьми машин введено реверсивное движение

В четверг, 12 января, на 29-м километре автодороги «подъезд к Екатеринбургу» на территории Сосновского района (Челябинская область) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием восьми машин. Сотрудниками Госавтоинспекции на данном участке трассы организовано реверсивное движение.

Как сообщили в ГИБДД Челябинской области, водитель грузового автомобиля «Вольво», по предварительным данным, допустил занос полуприцепа. С большегрузом столкнулись автомобили БМВ Х7 и «Лада Ларгус», двигавшиеся в попутном направлении.

«Затем водитель автомобиля «Газель», заметив ДТП, принял меры по снижению скорости, в результате чего автомобили «Мерседес Бенс» и «Ниссан Кашкай», следовавшие за ним, совершили столкновение. Ехавший в том же направлении водитель грузового автомобиля «Ивеко», увидев происшествие, также применил экстренное торможение, в результате чего следовавший за ним автомобиль «Хендэ Соната», также совершил столкновение», - рассказали в ГИБДД Челябинской области.

В результате ДТП травмы получил водитель грузового автомобиля «Вольво». Он доставлен в больницу.

На место ДТП оперативно прибыли три экипажа ДПС. В данный момент на 29 километре автодороги «подъезд к Екатеринбургу» на территории Сосновского района в сторону города Челябинска организовано реверсивное движение.