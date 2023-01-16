Три человека погибли в аварии в Челябинской области

Три человека, включая ребенка, погибли на автодороге между селом Малояз и поселком Кропачево (Челябинская область).

Спасатели республики Башкортостан и дежурная смена Усть-Катавского отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области были вызваны для оперативного устранения последствий и помощи пострадавшим.

Произошла авария возле стоянки большегрузных автомобилей. Там столкнулись легковая «Chery» и тентованая «Газель», перевозившая фрукты. Невольными участниками происшествия стали еще три машины, в которые от удара отлетели участники ДТП.

«В результате аварии в «Chery», где было пять человек, двое скончались на месте происшествия, ребенок от полученных травм скончался по дороге в больницу. Водитель «Газели», получивший серьезные травмы нижних, верхних конечностей и грудной клетки, оказался заблокирован в салоне опрокинувшегося грузовика, под задней частью припаркованной на обочине фуры», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Спасатели Усть-Катавского отряда провели работы по деблокированию пострадавших и погибших. Ведется расследование причин и обстоятельств ДТП.