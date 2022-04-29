В Челябинской области введен особый противопожарный режим

В субботу, 30 апреля, в Челябинской области начнет действовать особый противопожарный режим, согласно которому жителям запрещено ходить в леса и разжигать костры.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. В прошлом году дополнительные противопожарные меры начали действовать почти на неделю раньше – с 24 апреля.

«Это необходимая мера. На предстоящие майские праздники прогнозируют теплую и ветреную погоду, что будет способствовать возникновению и быстрому распространению лесных пожаров», - отметил заместитель начальника Главного управления лесами Челябинской области Юрий Золотухин.

Постановлением вводится запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ.

Кроме того, в период действия режима, штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу увеличиваются вдвое.

В настоящий момент все службы Главного управления лесами области находятся в режиме повышенной готовности, круглосуточно работает региональная диспетчерская служба.

Кроме того, увеличено количество патрульно-контрольных групп, в состав которых входят лесные инспектора, сотрудники полиции, МЧС и администраций. Во всех муниципалитетах будет обеспечена координация сил и средств по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

«Но важно понимать, что основной причиной возникновения лесных пожаров остается человеческий фактор. Мы все видим ситуацию в соседних регионах, поэтому соблюдение правил пожарной безопасности в лесу – это наш гражданский долг», - подчеркнул Золотухин.

С начала пожароопасного сезона уже ликвидировано 84 лесных пожара на площади более 1000 гектаров.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55, а также 112.