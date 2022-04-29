29.04.2022
ВТБ снизит ставки по ипотеке на три процентных пункта
29.04.2022
В 31-ый раз Златоустовский театр «Омнибус» проводит «Неделю милосердия»
29.04.2022
Школьники из четырех регионов получат гранты на реализацию своих социальных проектов
29.04.2022
ВТБ в четыре раза увеличил объем рефинансирования «семейной» ипотеки
29.04.2022
Фильм об Аркаиме выходит на мировые экраны
29.04.2022
Из-за салюта первого мая в Челябинске изменятся маршруты движения общественного транспорта
В Челябинской области введен особый противопожарный режим
21.07.2020
В Миасском округе снят режим ЧС, но сохранен особый противопожарный режим
13.06.2020
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим, но расслабляться не стоит
15.08.2019
В Челябинске отменен особый противопожарный режим
30.07.2019
Особый противопожарный режим введен на территории еще одного района Челябинской области
Жители Челябинской области массово жалуются президентскому движению на грязную воду
28.04.2022
Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае
28.04.2022
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022