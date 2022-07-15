В Челябинской области введен упрощенный порядок приобретения гражданства для прибывших из ДНР, ЛНР

Сотрудники управления по вопросам миграции Челябинской области приглашают граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины, для приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке. Полицейские активно оказывают всю необходимую помощь в оформлении документов.

Во всех подразделениях по вопросам миграции территориальных органов МВД России Челябинской области проводится ежедневный в течение рабочего дня, кроме воскресенья, прием граждан, прибывших из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.

Прием организован также в пунктах временного размещения, а для маломобильных граждан будет организован выезд сотрудника на дом.

«Для оформления российского гражданства необходимо предоставить заявление установленной формы, удостоверение личности (паспорт гражданина ДНР, ЛНР или Украины с отметкой о регистрации по месту жительства на данных территориях), документы, подтверждающие смену фамилии, имени, отчества; документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, три фотографии размером 35х45мм, миграционную карту, уведомление о прибытии. Государственная пошлина за оформление гражданства Российской Федерации не взимается», - сообщили в региональном полицейском главке.

Сотрудниками подразделений по вопросам миграции оказывается помощь гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в заполнении заявлений о приеме в гражданство РФ. Их обращения будут рассмотрены в кратчайшие сроки.

Граждане, подавшие заявления на оформление разрешения на временное проживание или вида на жительство, могут обратиться в подразделения по вопросам миграции для снятия с рассмотрения заявлений и подачи документов на оформление гражданства Российской Федерации.

Консультации по вопросам оформления гражданства осуществляются во всех подразделениях по вопросам миграции, а также по телефонам: 8(351) 239-08-30, 8(351) 239-08-41, 8(351) 239-10-50.