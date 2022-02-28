В Челябинской области вводят индивидуальный подход при назначении областного маткапитала

В Челябинской области внесены изменения в порядок назначения областного материнского капитала.

Соответствующие поправки внесены в региональный закон «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющий детей, в Челябинской области». Законопроект был рассмотрен депутатами Законодательного собрания на февральском заседании.

Законопроектом вводится новое требования к заявителям – он должен постоянно проживать на территории Челябинской области в течение трех лет до рождения (усыновления) третьего и (или) последующего ребенка. Это позволит обеспечить индивидуальный подход при предоставлении областного материнского (семейного) капитала семьям.

Парламентарии приняли законопроект в первом и третьем чтении, минуя процедуру второго чтения.

Напомним, в Челябинской области региональный материнский капитал могут получить семьи области после рождения третьего или последующего ребенка, если их среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума.

С первого января 2022 года стали по-новому учитывать доходы семьи при назначении областного материнского (семейного) капитала – период учета доходов повышен с трех месяцев до 12 месяцев. Например, при подаче заявления в апреле 2022 года будут учитываться доходы, полученные с первого декабря 2020 года по 30 ноября 2021 года.

В 2021 году за областным материнским капиталом обратилось четыре тысячи 304 семьи. Из областного бюджета на обеспечение данной меры социальной поддержки было направлено 429 миллионов рублей.

В 2022 году размер материнского капитала проиндексирован и составил 108 тысяч 160 рублей.

ДЛЯ СПРАВКИ

Закон о региональном материнском капитале был принят в 2012 году, за последние три года в него были внесены серьезные изменения

В январе 2020 года по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера размер маткапитала был увеличен практически в два раза - с 63 тысяч до 100 тысяч рублей. Он ежегодно индексируется. В 2021 году составил 104 тысячи рублей, в 2022 году – 108 тысяч 160 рублей.

Изначально региональный материнский капитал можно было использовать по двум направлениям: на получение образования ребенком (детьми) и оплату медицинских услуг, оказываемых родителю и ребенку (детям), в случае необходимости получения ими медицинской помощи.

В сентябре 2019 года по инициативе Алексея Текслера добавили еще два направления:

- погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по кредитному договору или договору займа, в том числе ипотечного обязательства;

- приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

В июне 2020 года вновь расширили возможности использования маткапитала. Было разрешено направлять эти средства на:

- строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию), в том числе по договору строительного подряда;

- подключение (технологическое присоединение) объекта индивидуального жилищного строительства к сети газораспределения, централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, устройство бытовых колодцев и скважин для целей водоснабжения объекта индивидуального жилищного строительства.

В августе 2020 года депутаты одобрили седьмое по счету направление использования средств регкапитала – приобретение садовых или огородных земельных участков, а также садовых домов.

Согласно установленному законом порядку в общем случае распорядиться средствами регионального маткапитала можно не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей.

Из этого правила сделаны исключения: получить средства областного маткапитала можно по истечении шести месяцев со дня рождения (усыновления) третьего ребенка в случае направления их на цели:

- погашения основного долга и уплату процентов на приобретение (строительство) жилья по кредитным договорам, ипотеке или займу;

- строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства;

- подключения (технологического присоединения) объекта индивидуального жилищного-строительства к оговоренных законом сетям коммуникаций;

- приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Обратиться за получением регионального материнского капитала семья может в управление социальной защиты населения по месту жительства, через многофункциональные центры, по почте или на портале Госуслуг.