21.10.2021
В Челябинской агломерации хотят снизить нижний порог штрафа для безбилетников
21.10.2021
В Челябинской области повысят доступность соцвыплаты на приобретение жилья для многодетных
21.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на 22 октября
21.10.2021
Погиб рабочий: в Троицке обрушилось недостроенное здание
21.10.2021
Челябинский «Дебаркадер» впервые расскажет о прекрасном с помощью танцев
21.10.2021
Жителя Миасса в «Telegram» научили готовить наркотики
В Челябинской области вводятся дополнительные ограничительные меры
21.10.2021
Челябинцев продолжают штрафовать за нарушение антиковидных мер
21.10.2021
При появлении полиции в общественном транспорте челябинцы стали надевать маски
21.10.2021
На четверть выросло число отправленных на карантин по ОРВИ классов в Челябинской области
21.10.2021
Непривитых сотрудников ЧелябГЭТ будут отстранять от работы без сохранения зарплаты
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021
Неработающих и невакцинированных пенсионеров предлагают отправить на самоизоляцию
20.10.2021
В Челябинской области пока не планируют увеличивать продолжительность осенних каникул
19.10.2021
Вопросы и ответы о вакцинации для пожилых и не только
18.10.2021
Противопоказания для прививки от ковида и где южноуральцам получить медотвод
15.10.2021