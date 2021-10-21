В Челябинской области вводятся дополнительные ограничительные меры связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер 21 октября 2021 года.

С 30 октября 2021 года в области можно будет посещать торговые центры, торговые комплексы и торгово-развлекательные комплексы (ТРК) только при наличии действующего QR-кода (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет).

Отдыхать в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха смогут только те, кто привился или переболел коронавирусом менее полугода назад (имеет QR-код). Ограничение также вводится с 30 октября и не распространяется на несовершеннолетних.

На период нерабочих дней - с 30 октября по седьмое ноября 2021 года – только с QR-кодом можно будет попасть в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги.

Со следующего понедельника, 25 октября, в ночное время – с 23 часов до шести утра – не будут работать учреждения, оказывающие услуги общественного питания. Исключения предоставлено только для тех, кто продает товары, обслуживает на вынос, занимается доставкой заказов. Разрешено обслуживать клиентов также на автозаправочных станциях, на территории аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов (станций).