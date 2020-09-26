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В Челябинской области выбрали самую красивую сотрудницу колонии

Общество
Сегодня, 13:13
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Автор: 
Ольга Сарычева

Региональный этап шестого всероссийского конкурса «Мисс-УИС» состоялся 25 сентября в здании Главного управлении ФСИН России по Челябинской области. В этом году за победу в конкурсе и почетный титул боролись 12 сотрудниц учреждений, подведомственных ГУФСИН России по Челябинской области.

Перед выходом на заключительный этап конкурса девушки в течение недели соревновались в физической и профессиональной подготовке: проходили тестирование на знание законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность УИС, регламентирующих службу в УИС, демонстрировали навыки владения приемами самообороны и табельным оружием, а также выполнение комплекса силовых упражнений.

На финальном этапе со сцены каждая из участниц показывала свои культурные и творческие навыки, представляла свой родной край рассказами и стихами, песнями и танцами, рекламировала профессию сотрудника УИС. Также девушки представили творческие номера: песня, танец, художественное чтение, пантомима, сценическая миниатюра. Завершился праздник профессионального мастерства и красоты дефиле в парадной форме и вечерних платьях.

Победительницей конкурса «Мисс-УИС» Челябинской области стала Вероника Швед, старший лейтенант внутренней службы ИК-25. В дальнейшем она будет участвовать уже в окружных соревнованиях «Мисс-УИС Уральского Федерального Округа».

 

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Автор: 
Ольга Сарычева
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Теги
ГУФСИН России по Челябинской области
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