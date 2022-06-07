В Челябинской области вырос показатель детской инвалидности

В Челябинской области за три года снизился уровень общей заболеваемости среди детей, но повысилась заболеваемость среди новорожденных. И за этот же период вырос показатель детской инвалидности.

Об этом свидетельствуют данные, представленные Челябинским областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики.

За три года - с 2019 по 2021 - уровень общей заболеваемости в регионе снизился в группах детей от 0 до 14 лет (на 4,6%) и подростков от 15 до 17 лет (на 5,7%). При этом на 16% выросла заболеваемость среди детей в возрасте до одного года.

«Среди заболеваний лидируют болезни органов дыхания. Уровень заболеваемости болезнями органов дыхания у детей в возрасте до одного года растет, а в группах от 0 до 14 лет и от 15 до 17 – снижается», - отметили в ЧОЦОЗ МП.

С 2019 по 2021 годы показатель детской инвалидности по области вырос на 7,6% – с 199,7 до 214,9 на 10 тысяч населения.

«Увеличилась доля детей-инвалидов в группах (от 10 до 14 лет) и подростков (от 15 до 17 лет), - констатируют в ЧОЦОЗ МП. - Более высокие показатели детской инвалидности, в том числе первичной, зарегистрированы в сельских территориях».

Наступили летние каникулы, в этот период увеличивается риск травматизма детей. Родителей призывают продолжать соблюдать распорядок дня детей даже во время отпуска. «Даже если вы планируете отпуск, старайтесь, чтобы ребенок вставал и ложился спать и ел в привычное для него время, - рассказал врач-педиатр Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики (ЧОЦОЗ МП) Данил Абубакиров. - При приготовлении блюд необходимо соблюдать баланс жиров, белков и углеводов. Из способов приготовления предпочтительны тушение, запекание и отваривание. Не стоит забывать о физической и умственной активности. Хорошо, если ребенок летом продолжит ходить в секции и кружки».