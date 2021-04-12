В Челябинской области выросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ и изолированных по ковиду

В Челябинской области за неделю выросло число классов, отправленных на карантин на карантине по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и изолированных как контактных с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки области, по состоянию на 12 апреля в связи с карантином по ОРВИ занятия не посещают учащиеся 11 классов из восьми школ региона. Неделю назад число школьников на карантине было меньше – восемь классов из шести школ области. Всего в образовательных учреждениях региона сформировано почти 20 тысяч классов.

В детских садах нет закрытых на карантин по ОРВИ групп.

По предписанию Роспотребнадзора учащиеся трех классов в школе №7 Южноуральска изолированы как контактные с больным COVID (неделю назад – учились дистанционно из-за ковида ученики одного класса).

В четырех детских садах изолированы четыре группы как контактные по коронавирусу – в Челябинске, Трехгорном, Увельском и Еманжелинском районах.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, за минувшую неделю не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников (неделей ранее – лишь один случай).

Выросло число педагогов школ, которые находятся на больничном по различным основаниям - по уходу за ребенком, по вирусным заболеваниям и заболеваниям, связанным с диспансерным наблюдением, по возрасту 65+. На сегодня на больничном находятся 718 учителей школ, на прошлой неделе - 635 педагогов. Всего в школах работает более 29 тысяч педагогов.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.