ФСБ накрыла подпольные оружейные цеха, в том числе и в Челябинской области

Грабитель из Златоуста успел съесть все улики до приезда полицейских

В России впервые число умерших за сутки пациентов с ковидом превысило 500

В Челябинской области определились, когда, кому и где будут ставить прививки от ковида

В Челябинской области на 92% сократилось число ожидающих очередь на КТ

В Челябинской области выросло число свободных коек на ковидных базах

В Челябинской области выросло число свободных коек, предназначенных для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией Covid-19.

Об этом рассказал министр здравоохранения региона Юрий Семенов на брифинге 25 ноября.

По словам министра, свободный коечный фонд на сегодня составляет 22%. Неделю назад было свободно 15 процентов коек на ковидных базах. Напомним, с 12 ноября начала прием пациентов областной инфекционный центр на 100 коек (при необходимости можно развернуть 482 койки. Это и позволило увеличить свободный коечный фонд.

По состоянию на 25 ноября в Челябинской области действует семь тысяч 230 коек на базе 28 медицинских организаций в 15 муниципальных образованиях.

Кроме того, в регионе созданы 22 базы для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией в 17 муниципалитетах и две базы по их реабилитации.

По состоянию на 25 ноября в больницах получает лечение семь тысяч 788 пациентов с подтвержденным Covid-19, что выше показателя предыдущего дня (накануне было 7 тысяч 590, а в начале октября – около 3,5 тысячи пациентов с ковидом). За последние сутки на госпитальных базах добавилось 198 новых пациентов, днем ранее - плюс 196.

Остается высоким охват тестированием – 144 теста на сто тысяч человек. За сутки обследовано семь тысяч 994 жителя, всего по состоянию на 25 ноября обследовано 957 тысяч 481 житель.