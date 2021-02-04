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В Челябинской области выяснят, в каком городе живет лучший инспектор по делам несовершеннолетних

В Челябинской области стартовал ежегодный конкурс на звание «Лучший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних». Результаты будут озвучены в апреле 2021 года.

Одна из задач сотрудников ПДН – это работа, направленная на предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, укрепление правопорядка в подростковой среде.

Инспекторы каждый день на молодежной и детской «передовой». На плечи такого специалиста возлагается обязанность проведения надзора за преступностью среди детей и подростков. Они проводят лекции и беседы с несовершеннолетними и их родителями.

Пристальное внимание сотрудников ПДН уделяется профилактике семейного неблагополучия, потому что этот фактор является основной причиной в совершении подростками преступлений.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, в 2020 году уровень подростковой преступности снизился на 4,6 процента.

Также инспектор подразделения по делам несовершеннолетних работает по выявлению фактов неисполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженных с жестоким обращением.

В случае, когда профилактическая работа не приносит положительных результатов, инспекторами собираются материалы о лишении родительских прав.

В целях защиты жизни и здоровья подрастающего поколения на территории Челябинска проводилась работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых.

В целях предотвращения фактов подростковой зависимости от алкоголя и табака в столице Южного Урала проводятся мероприятия по выявлению продавцов, продающих спиртное подросткам.

Ежегодный областной конкурс на звание «Лучший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних» выявит лучшего инспектора ПДН региона.

«Первый этап конкурса организуется и проводится с первого февраля по 31 марта начальниками территориальных органов МВД России Челябинской области, путем онлайн-голосования на официальных сайтах образовательных организаций, за которыми закреплены инспекторы ПДН. Результаты первого этапа конкурса определяются десятого апреля текущего года путем подсчета доли положительно проголосовавших за инспектора ПДН от общего числа голосовавших», - сообщили в региональном полицейском главке.

Информация о результатах голосования до 15 апреля размещается на официальных сайтах образовательных организаций, за которыми закреплены инспекторы ПДН, а также на официальном сайте ГУ МВД России по Челябинской области.

К участию во втором этапе конкурса допускаются инспекторы по делам несовершеннолетних, закрепленные за образовательными организациями, набравшие более 50 процентов положительных голосов от общего количества проголосовавших.

Награждение победителей ценными подарками проводится председателем конкурсной комиссии 31 мая в День образования подразделений по делам несовершеннолетних.