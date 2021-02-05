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В Челябинской области за год построили более 1,5 миллиона «квадратов» жилья

В Челябинской области за год построили более 1,5 миллиона «квадратов» жилья

В Челябинской области в 2020 году построили один миллион 529,1 тысячи квадратных метров жилой площади, что на 1,5 процента превышает объемы строительства жилья в 2019 году.

Средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилых домов квартирного типа в сравнении с 2019 годом увеличилась на 7,5%.

Об этом сообщает телеграм-канал Контрольно-счетной палаты области.

В Верхнем Уфалее в 2020 году построили жилых домов в девять раз больше, чем в 2019 году. В Карабаше прирост составил 84%, в Чебаркульском городском округе – 72%, в Троицке – 69%, в Нагайбакском районе – 44%.

При этом в ряде территории значительно сократили объемы строительства жилых помещений: в Нязепетровском района – на 43%, Копейском городском округе и Златоусте - на 41%, в Саткинском районе – на 38%, в Еманжелинском районе – на 36%.

В Локомотивном городском округе в прошлом году не построили ни одного квадратного метра жилья.