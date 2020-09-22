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В Челябинской области за сутки ковид подтвердился у шести школьников

Общество
Сегодня, 11:38
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников, что чуть меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Всего с начала учебного года в регионе подтверждено 60 случаев ковида у учащихся.

Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

По данным министерства, за прошедший день в области выявлено 80 новых случаев коронавируса, в том числе у шести школьников. Сутками ранее было зафиксировано семь случаев ковида у учащихся образовательных учреждений. Число детей, заболевших ОРВИ, значительно больше. На карантин по ОРВИ закрыты три школы и 469 классов.

По состоянию на 22 сентября по предписанию Роспотребнадзора остается закрытым только один класс в школе, где был выявлен случай коронавируса среди учащихся.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. «Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять».

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки обследовано две тысячи 448 южноуральцев (днем ранее – две тысячи 923 жителя). Исследования на COVID-2019 проводятся в 21 лаборатории, расположенной в пяти муниципальных образованиях области - Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Сатке и Озерске.

За сутки случаи коронавируса выявлены в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Копейске, Миассе, Южноуральске, Аргаяшском, Ашинском, Еткульском, Карталинском, Коркинском, Красноармейском, Кунашакском, Пластовском, Саткинском, Сосновском и Чебаркульском районах.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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