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В Челябинской области за сутки ковид подтвердился у шести школьников

Общество
Сегодня, 11:42
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников, что аналогично показателю предыдущего дня. Всего с начала учебного года в регионе подтверждено 66 случаев ковида у учащихся.

Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

По данным министерства, за прошедший день в области выявлено 80 новых случаев коронавируса, в том числе у шести школьников. Сутками ранее было зафиксировано также шесть случаев ковида у учащихся образовательных учреждений.

По состоянию на 23 сентября из-за коронавируса по предписанию Роспотребнадзора остается закрытым только один класс в школе. Случаи гриппа пока в регионе в этом сезоне не выявлялись.

Число детей, заболевших ОРВИ, на неделю выросло на 45%. На карантин по ОРВИ закрыты восемь школ и 473 класса. По данным лабораторных исследований заболеваемость ОРВИ обусловлена, в основном, циркуляцией вирусов парагриппа и риновирусной инфекции.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. «Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять».

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки обследовано четыре тысячи 264 южноуральца (днем ранее – две тысячи 448 жителей). Исследования на COVID-2019 проводятся в 21 лаборатории, расположенной в пяти муниципальных образованиях области - Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Сатке и Озерске.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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