В Челябинской области за сутки ковид унес жизни 14 человек

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрирована смерть 14 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее умерло 13). Причина смерти пациентов - ковидная пневмония.

С начала пандемии скончались три тысячи 192 жителя, заболевших COVID-19. Из них одна тысяча 938 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 254 человека - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 285 новых случаев коронавирусной инфекции, что на 0,7% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 283 случая, прирост – 0,7%). С начала пандемии лабораторно подтверждено 69 тысяч 941 случай COVID-19.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 138 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее –131). С начала пандемии 62 тысячи 960 жителей, инфицированных коронавирусом, сумели победить коварную болезнь.

Продолжают борьбу с опасной инфекцией на госпитальных базах и на дому три тысячи 747 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что больше показателя предыдущего дня (накануне было три тысячи 614 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.