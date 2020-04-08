В Челябинской области за сутки не зарегистрировано новых случаев коронавируса

За сутки в Челябинской области не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции COVID-19. Выявлено три новых условно положительных случая.

«Новосибирская лаборатория «Вектор» за минувшие сутки не подтвердила ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией», - сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе ежедневного брифинга седьмого апреля.

Таким образом, на сегодня в области подтверждено 32 случая коронавируса. Все заболевшие находятся в инфекционных отделениях больниц, в изолированных боксах, получают необходимое лечение.

Тяжелобольных среди заболевших коронавирусом в области не отмечено. У большинства болезнь протекает в легкой или средней степени тяжести, а в некоторой степени даже безсимптомно.

Кроме того, в области зарегистрировано три новых случая с условно положительными результатами на COVID-1 (всего по области на сегодня два случая). Эти пациенты находятся под наблюдением врачей. Их анализы направлены на подтверждение в новосибирскую лабораторию «Вектор».

Выписано к настоящему моменту шестеро человек, которые были госпитализированы с коронавирусной инфекцией.

В области наращивают ежесуточные объемы тестирования граждан на Covid-19. За предыдущие сутки проведено одна тысяча 396 тестирований.

«Мы видим, что заградительные меры дают свои результаты, - констатировал Алексей Текслер. – Но расслабляться рано. Прошу граждан соблюдать режим самоизоляции и тех ограничений, которые сегодня предписаны».