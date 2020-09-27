В Челябинской области за сутки подтвержден 81 новый случай

В Челябинской области за прошедшие сутки подтвержден 81 новый случай коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 83). Число выздоровевших за сутки равно числу новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро воскресенья, 27 сентября, в регионе подтверждено 16 тысяч 493 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписан 81 выздоровевший пациент с коронавирусом, что аналогично показателю предыдущего дня. Днем ранее справилось с инфекцией 15 человек. За весь период пандемии ковид победили 12 тысяч 755 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 472 пациента с коронавирусной инфекцией, у 123 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 349 человека – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались трое мужчин и две женщины. У одного причиной смерти стала коронавирусная инфекция, у четверых – иные заболевания, а ковид стал сопутствующим.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона чуть сократилось. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 224 пациента с подтвержденным Covid-19 (накануне выходных было 3 тысячи 229). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.