Ремонт в больнице Челябинска, где произошел взрыв кислородной станции, завершат на следующей неделе

В Челябинской области за сутки подтверждено 210 случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 210 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что ниже аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 211). Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, по состоянию на 16 ноября подтверждено 23 тысячи 312 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 27 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 65 человек. За весь период пандемии ковид победили 16 тысяч 177 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано восемь случаев смерти пациентов с коронавирусом, все умерли от ковидной пневмонии. Всего за время пандемии скончалось 751 пациент с коронавирусной инфекцией, у 228 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 523 человек – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение шесть тысяч 342 пациента с подтвержденным Covid-19, что выше показателя предыдущего дня (накануне было 6 тысяч 167). За сутки на госпитальных базах добавилось 175 новых пациентов. Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.