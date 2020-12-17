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В Челябинской области за сутки скончалось 15 пациентов с ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 15 случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. У девяти человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у шести– иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались девять мужчин и шесть женщин из Миасского, Магнитогорского и Челябинского городских округов, а также Еманжелинского и Сосновского муниципальных районов. Возраст умерших от 57 до 93 лет. С начала пандемии умерло 1063 южноуральца с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, от ковидной пневмонии скончались 57-летний мужчина из Еманжелинского района, 62-летний мужчина из Миасса, 80-летняя женщина и 82-летний мужчина из Сосновского района, а также пятеро жителей Челябинска – двое мужчин в возрасте 60 и 80 лет и трое женщин в возрасте 80, 83 и 88 лет.

Кроме того, в Челябинске скончались еще четверо жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причиной смерти 59-летнего мужчины стал рак, 70-летнего мужчины - сахарный диабет и гипертоническая болезнь, 82-летнего мужчины - атеросклероз коронарных артерий и гипертоническая болезнь, 93-летней женщины - ишемическая кардиомиопатия и гипертоническая болезнь с поражением сердца.

В Магнитогорске зарегистрирован смерть 57-летней женщины, у которой был подтвержден ковид. Причина смерти - сахарный диабет и атеросклероз аорты.

В Миассе скончалась 63-летняя женщина. Причина - сахарный диабет, постинфарктный кардиосклероз, ковид был сопутствующим.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни одной тысячи 107 пациентов в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 424 человека умерли от ковидной пневмонии, 683 человека – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, всего с начала пандемии в России скончалось 49 тысяч 151 пациент с коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки подтверждено 487 летальных случаев (накануне – 496).

В УрФО зарегистрировано три тысячи 476 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – две тысячи 793. В Свердловской области – 1279, в Ханты-Мансийском автономном округе – 486, в Челябинской области – 424 (всего умерло 1107 пациентов с ковидом), в Ямало-Ненецком автономном округе – 297, в Тюменской области – 174, в Курганской – 133.