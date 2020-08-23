В Челябинской области за сутки умерли еще четыре человека с коронавирусом

В Челябинской области продолжает расти число жертв «ковида».

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано еще четыре новых случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Количество жертв пандемии в регионе достигло 335-ти человек.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, у всех скончавшихся «ковид» был сопутствующим заболеванием.

Умерла 80-летняя женщина, у которой медики, помимо коронавируса, диагностировали атеросклеротическую болезнь сердца и острую дыхательную недостаточность.

С диагнозом «сахарный диабет» и «острая дыхательная недостаточность» скончалась 70-летняя жительница области.

Женщина 69-ти лет умерла от сахарного диабета и кетоацидоза. Еще один пациент – 90-летний мужчина – страдал мелкоочаговым кардиосклерозом и гипертонической болезнью.

Напомним, в Челябинской области до шестого сентября действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах, требований социального дистанцирования, усиление санитарных правил, дезинфекция и повышенная настороженность к признакам заболеваний.

При первых признаках недомогания медики рекомендуют незамедлительно обращаться к врачу