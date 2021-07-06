В Челябинской области за сутки умерло 13 пациентов с ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрирована смерть 13 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее умерло 11). Причина смерти восьми пациентов - ковидная пневмония, пяти - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

С начала пандемии скончались три тысячи 76 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 832 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 244 человека - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 233 случая COVID-19, что на 2,6% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 227 случаев, прирост – 4%). С начала пандемии лабораторно подтверждено 67 тысяч 544 случая ковида.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 105 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее –99). С начала пандемии 61 тысяча 857 жителей, инфицированных COVID-19, сумели победить коварную болезнь.

Продолжают борьбу с опасной инфекцией на госпитальных базах и на дому две тысячи 569 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 454 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.