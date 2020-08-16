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В Челябинской области за сутки выписали в семь раз меньше излечившихся от «ковида», чем днем ранее

Общество
Сегодня, 11:52
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусной инфекции Covid-19. Это ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 79). Но при этом количество выздоровевших снизилось в семь раз.

На утро 16 августа в регионе подтверждены 13299 случаев заболевания COVID-19. Всего в Челябинской области больных коронавирусом сейчас насчитывается 3456 человек.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц выписаны всего 34 человека. Для сравнения, по данным на 15 августа, количество выздоровевших составляло 246 человек. Таким образом, в семь раз меньше человек избавились от диагноза COVID-19.

Все южноуральцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях и изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

Напомним, в Челябинской области до 23 августа действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах, социальное дистанцирование, усиленные санитарные правила, дезинфекция и повышенная настороженность к признакам заболеваний.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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