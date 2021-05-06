В Челябинской области за сутки выявлено 103 новых инфицированных ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено 103 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, что больше показателя предыдущего дня (днем ранее было 102). Всего официально подтверждено 60 тысяч 732 случая ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне 100 человек выздоровели и выписаны из больницы (днем ранее – 102). С начала пандемии 55 тысяч 138 жителей сумели справиться с коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть семи человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее – девять человек). Причиной смерти шести человек стала ковидная пневмония, одного - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

За весь период пандемии ковид оборвал жизни двух тысяч 649 жителей. Из них одна тысяча 463 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 186 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 903 жителя с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что чуть меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 907 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.