В Челябинской области за сутки выявлено 240 новых случаев ковида

В Челябинской области , за прошедшие сутки зарегистрировано 240 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 3% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 233 случая, прирост – 2,6%). Аналогичные показатели фиксировались в области в середине февраля 2021 года и в двадцатых числах ноября 2020 года. С начала пандемии лабораторно подтверждено 67 тысяч 784 случая ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 148 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее –105). С начала пандемии 62 тысячи пять жителей, инфицированных COVID-19, сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть 12 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее умерло 13). Причина смерти девяти пациентов - ковидная пневмония, троих - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

С начала пандемии скончались три тысячи 88 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 841 человек умер непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 247 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с опасной инфекцией на госпитальных базах и на дому две тысячи 649 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 569 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.