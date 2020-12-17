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В Челябинской области за сутки выявлено 310 новых случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 310 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что аналогично показателю предыдущего дня. Число выздоровевших остается меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, по состоянию на 16 декабря в области всего зарегистрировано 31 тысяча 789 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 288 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 124). За весь период пандемии с ковидом справились 20 тысяч 156 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано 15 случаев смерти пациентов с коронавирусом, из них девять человек умерли от ковидной пневмонии, шесть - от иных заболеваний, а ковид был сопутствующим. Возраст умерших от 40 до 93 лет. Всего за время пандемии скончалась одна тысяча 107 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 424 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 683 человека – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение 10 тысяч 484 пациента с подтвержденным Covid-19, что больше показателя предыдущего дня (накануне было 10 тысяч 301). Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.