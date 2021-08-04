В Челябинской области за сутки выявлено уже 350 случаев ковида

В Челябинской области продолжает расти число выявляемых за сутки новых случаев заболевания коронавирусной инфекции COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано 350 новых инфицированных, что на 0,3% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 349 случаев, прирост – 0,9%).

Всего с начала пандемии лабораторно подтверждено 76 тысяч 354 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 259 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 282). С начала пандемии 67 тысяч 63 жителя, инфицированных коронавирусом, сумел победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки умерло 16 жителей, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция (днем ранее – 20). Причина смерти пациентов -ковидная пневмония.

С начала пандемии скончались три тысячи 477 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них две тысячи 218 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 259 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с ковидом на госпитальных базах и на дому пять тысяч 772 человека, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – пять тысяч 620 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.