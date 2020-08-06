В Челябинской области за сутки заразились коронавирусом менее ста человек

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 98 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19. Это ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 99).

На утро шестого августа в регионе подтверждены 12 430 случаев заболевания COVID-19. Всего в Челябинской области больных коронавирусом насчитывается 3706 человек.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц выписаны 57 человек. Всего за время пандемии выздоровели 8355 южноуральцев. Проведено методами ИФА и ПЦР 412 985 тестов на коронавирус.

Напомним, в Челябинской области до девятого августа продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

При признаках заболевания не стоит заниматься самолечением, необходимо обратиться к врачу.