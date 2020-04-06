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Анны и Артёмы

В Челябинской области за три месяца родилось восемь тысяч малышей

Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 13:46
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинской области в первом квартале 2020 года на свет появилось чуть больше восьми тысяч малышей.

Чаще в период с января по март южноуральские мамы и папы становились родителями мальчиков, чем девочек (новорожденных представителей сильного пола оказалось примерно на 350 больше, чем слабого).

За аналогичный период 2019-го года в Челябинской области родилось около восьми с половиной тысяч младенцев.

В этом году самыми популярными мужскими именами в который раз стали Артём, Михаил и Александр (это неизменные лидеры последних пары-тройки лет). Что касается женских имен, то и здесь вкусы южноуральских родителей не поменялись. Впереди планеты всей в первом квартале текущего года - Марии, Анны и Софии (последнее время стабильно входят в десятку самых популярных в Челябинской области девичьих имен).

Как сообщает госкомитет по делам ЗАГС региона, в первом квартале 2020-го на Южном Урале было заключено три тысячи 713 браков (за три месяца 2019-го - на 210 больше).

Напомним, в соответствии с распоряжением областного правительства «О введении режима повышенной готовности» регистрация и расторжение браков по ранее принятым заявлениям переносятся на более поздние даты - после первого июля этого года.

В исключительных случаях, при невозможности изменения даты свадьбы или развода, данные государственные услуги оказываются, но только в присутствии лиц, вступающих в брак или его расторгающих.

Автор: 
Евгения Александрова
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