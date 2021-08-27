В Челябинской области за время пандемии переболело ковидом более 3,6 тысячи беременных

В Челябинской области за весь период пандемии переболело коронавирусной инфекцией более 3,6 тысячи беременных женщин. Все они благополучно родили малышей. На для защиты себя и малышей беременным разрешено вакцинироваться с 22-й недели.

Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт на брифинге 26 августа.

«За весь период пандемии переболело 3469 беременных женщин. Все благополучно родоразрешились, - отметила Ирина Альфредовна. - Ни одной потери ни среди детей, ни среди мамочек не зарегистрировано».

Как отмечается на официальном сайте стопкоронавирус.рф, проводимые исследования показали, что у беременных женщин, заболевших ковидом, повышается риск преждевременных родов и вероятность кесарева сечения.

В целом, как отмечают специалисты, заболевание коронавирусом может значительно осложнить ход беременности. Поэтому будущим матерям рекомендуют строго соблюдать меры предосторожности, избегать скоплений людей.

В июне 2021 года беременным женщинам по согласованию с врачом разрешено сделать прививку вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). В обновленной инструкции указано, что применять препарат при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода. То есть целесообразно проведение вакцинации в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22 недель беременности.

К группам риска по коронавирусу среди беременных относят женщин с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми (ССЗ) и онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени.

«На сегодняшний день нет данных, свидетельствующих о негативном влиянии вакцинации на течение беременности и перинатальные исходы», - отмечается во временных рекомендациях минздрава РФ.